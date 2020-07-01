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nedir, neden kutlanır? 1 Temmuz tarihi önemi nedir?

Günün anlam ve önemi dolasıyla 1 Temmuz Denizcilik ve kapsamında sosyal medyada kutlamalar başladı. Türk denizciliğinin gurur günü olarak bilinen bugünün tarihi önemi buluyor. Her yıl 1 Temmuz'da kutlanan 'nda, denizciliği ve gemi işletmeciliğini ön plana çıkaran bilgi verici etkinlikler yapılıyor. Gemi işletmeciliğine destek olunarak kabotaj hakkının elde edilişinin kutlandığı , neden kutlanır? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi önemi

Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:01 Son Güncelleme: 1.7.2020 10:03 ABONE OL
Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi önemi nedir?

Her yıl 1 Temmuz'da kutlanan geldi çattı! Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kutlama mesajları sosyal medyadan atılmaya başlandı. Kabotaj Bayramı gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl 1 Temmuz'da yapılan milli bayramdır. Buna göre; 1 Temmuz , neden kutlanır? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi önemi nedir, ilk ne zaman ilan edildi?

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiştir. Geçmişten günümüze tarihi önemi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl Temmuz ayında yapılan bayramdır. İşte Kabotaj Bayramı tarihi önemi ve tüm detaylar…

Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi önemi nedir?

KABOTAJ NEDİR?

Bir devletin, kendi limanları arasında deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalığa kabotaj adı verilir. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslar arası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.

1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?

Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Kanun, "Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır" hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.

Kanun nedeniyle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve olarak kutlanmaya başlamıştır.

Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi önemi nedir?
Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi önemi nedir?
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Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi önemi nedir?
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