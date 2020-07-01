Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu

Çalışmayla yılda 25 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Şebeke altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadan gelen ihbar üzerine Merkez Mahallesi Karakoç Sokak'ta yapılan araştırmada ise yeni hatta kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.