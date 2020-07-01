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Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu

'ın Hani ilçesinde elektrik dağıtım şirketinin başlattığı çalışma sırasında ekiplere 'kaçak' ihbarı geldi. Yapılan araştırmada bahsi geçen sokakta kazı yapıldığı görüldü. Kazıyı yapan M.E.'nin "Atık su gideriyoruz" sözüne inanmayan görevliler, polisi aradı ve incelemede kaçak elektrik çekildiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, kendini "Bir hata yaptık" diyerek savundu.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:55 Son Güncelleme: 1.7.2020 11:20 ABONE OL
Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Hani ilçesinde iletim hatlarının yer altına alınması için yaklaşık 10 milyon lira harcama yapıldı.

Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu

Çalışmayla yılda 25 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Şebeke altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadan gelen ihbar üzerine Merkez Mahallesi Karakoç Sokak'ta yapılan araştırmada ise yeni hatta kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu

Kazıyı yaptığı saptanan M.E. önce, "Atık su giderini onarıyoruz" dedi. Bu yanıt karşısında ikna olmayan ekipler, polisi aradı. Polis ekipleri ve Dicle Elektrik görevlileri, toprak altında pense, maket bıçağı ve kablo parçaları buldu.

Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu

60 metre uzunluğundaki yeraltı kablosunun da kaçak bağlantı için tahrip edildiği görüldü. Evine kaçak hat çektiği saptanması üzerine gözaltına alınan M.E., kendini, "Bir hata yaptık" diyerek savundu. Sorgusunun ardından M.E., adliyeye sevk edildi.

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Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu
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