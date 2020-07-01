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Kayınpeder, kına gecesi damadını öldürmüştü... Gelinin ifadesi ortaya çıktı!

Gaziantep'teki tüyler ürperten cinayette son dakika detayları ortaya çıktı. Evlerinin önünde yapılan kınada damadı Eser Efsane'yi öldüren, onun annesini yaralayan Mehmet Gökbulut'un ve cinayete yardım ettikleri ileri sürülen eşinin, oğlunun ve kayınbiraderinin yargılanmalarına devam edildi. Yaplan duruşmada dinlenen gelin Damla Efsane, verdiği ifadede anında heyecanlanıp bayıldığını, bu nedenle sonrasında yaşananları hatırlamadığını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 17:50 Son Güncelleme: 1.7.2020 18:00 ABONE OL
Kayınpeder, kına gecesi damadını öldürmüştü... Gelinin ifadesi ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta yaşayan Eser Efsane ile Gaziantep'te yaşayan Damla Efsane, 10 ay nişanlı kaldıktan sonra nikah masasına oturdu. Daha sonra düğün hazırlıklarına başlayan çiftin aileleri, alışveriş nedeniyle tartıştı. Kız tarafı düğünden vazgeçince çift, Kahramanmaraş'a kaçtı.

Aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Damla Efsane'nin ailesi düğüne izin verdi.

Kayınpeder, kına gecesi damadını öldürmüştü... Gelinin ifadesi ortaya çıktı!

Geçen yıl 20 Eylül akşamı, kız evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Ancak kınada, gelinin babası Mehmet Gökbulut, damat Eser Efsane'yi boğazını keserek, öldürdü. Annesi Meryem Fidan'ı da ağır yaraladı. Gökbulut ile cinayete yardım ettikleri iddia edilen eşi Ayyuş Gökbulut, oğlu Cafer Gökbulut ve kayınbiraderi Gökhan Gökbulut, tutuklandı.

Kayınpeder, kına gecesi damadını öldürmüştü... Gelinin ifadesi ortaya çıktı!

Haklarında Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Gökbulut ile diğer 3 sanık bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Kayınpeder, kına gecesi damadını öldürmüştü... Gelinin ifadesi ortaya çıktı!

'EŞYA ALIMI NEDENİ İLE AİLELER TARTIŞTI'

Duruşmada, SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen gelin Damla Efsane, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Kayınpeder, kına gecesi damadını öldürmüştü... Gelinin ifadesi ortaya çıktı!

Olay sırasında baygınlık geçirdiğini dile getiren Damla Efsane, "Aileler arasında eşya yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine Eser, beni Kahramanmaraş'a kaçırdı. Sonra ailem geldi. Barıştık ve düğün tarihi belirlendi.

Kayınpeder, kına gecesi damadını öldürmüştü... Gelinin ifadesi ortaya çıktı!

Her şey çok güzeldi. O geceye kadar her şey çok güzel gitti. O gece, kına sonrası bir anda ortalık karıştı, ondan sonrasını bayıldığım için hatırlamıyorum" dedi.

Kayınpeder, kına gecesi damadını öldürmüştü... Gelinin ifadesi ortaya çıktı!

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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Kayınpeder, kına gecesi damadını öldürmüştü... Gelinin ifadesi ortaya çıktı!
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