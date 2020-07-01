Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağlayarak intihara kalkıştı

İntihar girişiminde bulunan Boz kendisini ikna etmeye çalışan uzman çavuşa, 'komutanınız gelip bana iş sözü vermeden buradan inmem' demesi üzerine olay yerine komutan olduğunu söyleyen uzman çavuş geldi. Boz, yaklaşık 10-15 dakikalık ikna çabasından sonra kendisine en kısa sürede iş bulacağı sözünün verilmesinin ardından intihardan vazgeçti. Boz, 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.