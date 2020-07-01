Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hızlı sorgulama!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ 2020

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuç sorgulama işlemi için yukarıda yer alan linke tıklayınız...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.