Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hızlı sorgulama!

Sağlık Bakanlığı personel alımı personel alımı kapsamında gerçekleştirilen KPSS 2020/8 tercih sonuçları nihayet açıklandı. Binlerce adayın bir süredir heyecanla beklediği yerleştirme sonuçlarının bugün yani 1 Temmuz tarihinde erişime açılacağı bildirilirken tercih yapan vatandaşların ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden 2020/8 KPSS tercih sonuçlarına ulaşabilecekleri bildirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı KPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…
KPSS tercih sonuçları açıklandı! Adaylar tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM AİS aracılığı ile gerçekleştirmişti. Gelen son dakika açıklamasının ardından 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alım tercih sonuçları belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2020/8 KPSS tercih sonuçları
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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Sonuç sorgulama işlemi için yukarıda yer alan linke tıklayınız...
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.