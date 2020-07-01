Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hızlı sorgulama!

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sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı! ile 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hızlı sorgulama!

Geçtiğimiz günlerde personel alımı için tarafından gerçekleştirilen 2020/8 tercihleri sona ermişti. Sağlık sektöründe çalışmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu tercih sonuçlarına ilişkin son dakika haberi geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında yapılan açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ile KPSS 2020/8 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSYM KPSS 2020/8 tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 1.7.2020 11:47 Son Güncelleme: 1.7.2020 11:47 ABONE OL
KPSS tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı ile KPSS 2020/8 tercih sonuçları sorgulama ekranı

personel alımı personel alımı kapsamında gerçekleştirilen 2020/8 tercih sonuçları nihayet açıklandı. Binlerce adayın bir süredir heyecanla beklediği yerleştirme sonuçlarının bugün yani 1 Temmuz tarihinde erişime açılacağı bildirilirken tercih yapan vatandaşların 'nin sonuç sistemi üzerinden 2020/8 KPSS tercih sonuçlarına ulaşabilecekleri bildirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı KPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLE 2020/8 KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS tercih sonuçları açıklandı! Adaylar tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM AİS aracılığı ile gerçekleştirmişti. Gelen son dakika açıklamasının ardından 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alım tercih sonuçları belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2020/8 KPSS tercih sonuçları

KPSS tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı ile KPSS 2020/8 tercih sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ 2020

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05'ten itibaren 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuç sorgulama işlemi için yukarıda yer alan linke tıklayınız...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018- Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı ile KPSS 2020/8 tercih sonuçları sorgulama ekranı
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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hızlı sorgulama!
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