Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman ve tatili kaç gün olacak?

Bir önceki bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar 2020 Kurban Bayramı tarihi için geri sayıma başladı. Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün sorusunun cevabını öğrenerek tatil planlarını buna göre şekillendirmek isteyenler doğru yerdeler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini ve bayram günleri takvimine ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram günleri takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi netleşti. Böylece resmi tatil günleri de belli olmuş oldu.