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ne zaman kutlanacak? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman ve tatili kaç gün olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden dini günler takvimini yayınlamıştı. Bu takvime göre tarihi de belli oldu. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu önemli gün yine aynı sevinç ve huzur ile karşılanacak. Tatil planı yapan kişiler ise Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek tatil yapmak isteyenler dini günler takvimine bu başlık altından ulaşabilirler. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 1.7.2020 11:48 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman ve tatili kaç gün olacak?

Bir önceki bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar 2020 tarihi için geri sayıma başladı. Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün sorusunun cevabını öğrenerek tatil planlarını buna göre şekillendirmek isteyenler doğru yerdeler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini ve bayram günleri takvimine ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram günleri takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi netleşti. Böylece resmi tatil günleri de belli olmuş oldu.

Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman ve tatili kaç gün olacak?

2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman ve tatili kaç gün olacak?

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman ve tatili kaç gün olacak?

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman ve tatili kaç gün olacak?
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