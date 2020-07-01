MEB’den öğrencilere tercih danışmanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bakanlığımıza bağlı resmi okullarımız ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizde 'tercih danışmanlığı birimleri' kuruyoruz. LGS ile YKS'ye katılan öğrencilerimize Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz" dedi. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, ders kitaplarının baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirterek, "Ders kitapları ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını hazır hale getirdik" diye konuştu. ANKARA