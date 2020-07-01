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'na 'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Türkiye ile arasında uçuşların başlamasıyla bu ülkeden gelen turistleri taşıyan uçak, 'nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 22:58 ABONE OL
Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak su takıyla karşılandı

İki ülke arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar başladı.

Ukraynalıları taşıyan yolcu uçakları Antalya'nın ardından bir başka turizm merkezi Muğla'ya da iniş yaptı.

Başkent Kiev'den 330 yolcusuyla hareket eden Azur Air Hava Yolu'na ait yolcu uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi, Ukraynalı turistlerin bu sezon ilk kez geliyor olması nedeniyle pistteki itfaiye ekipleri "su takı" gösterisi sundu.

Uçaktan inen yolculara, konaklayacakları otelin yetkililerince çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ukraynalı turistler işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere doğru yola çıktı.

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Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı
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