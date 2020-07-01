Müge Anlı'daki İkranur Tirsi olayından son dakika gelişmesi: İkranur Tirsi'nin ölüm sebebine yönelik iddialar gündeme oturdu!

Kamelyada otururken kız çocuğu çığlık sesini üç kez duyduğunu ifade eden İbrahim Gündoğdu, minik İkranur'un kaybolduğu dakikalarla aynı anda o sesi duyduğunu ifade etti. Aynı zamanda sesin geldiği yeri de ekiplere gösteren görgü tanıdığı jandarma ekiplerine ihbarda bulunurken bölgeye giden ekipler erkek botu izi buldu.

"Benimkisi Ahmetli köyü merkez sesin geldiği gel bulunduğum yer ile sesin geldiği yer arasında 1,5 km var." diyen isim saat 8 civarı çığlık sesi duyduğunu söylemesinin üzerine Müge Anlı, en önemli delillerden bir tanesinin bu saat dilimi olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Müge Anlı canlı yayınında minik İkranur'u dere yatağına kimin ya da kimlerin götürdüğü araştırılırken küçük kızın oraya tek başına gidemeyeceğinin de vurgusu yapıldı.

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İKRANUR TİRSİ'YE NE OLDU?

GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak.

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İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur'un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde dün cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÇOKLU ORGAN İNCELEMESİ YAPILACAK

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alınacak. Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak. Soruşturmada kızın dereye düşerek, öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri de titizlikle araştırılıyor.

ACILI BABAANNE: EVDEN UZAĞA KORKAR, GİTMEZDİ

İkranur'un acılı babaannesi Nihal Tirsi, torununun kaçırılıp, öldürüldüğünü iddia ederek, faillerinin bulunmasını istedi. Tirsi, "Kesinlikle o kadar uzağa kendisi gitmedi, korkuyordu, gitmezdi. O bahçenin içine aşağı niye gitsin ki? Oraya kadar nasıl inecek? Gitme şansı yok. Hayvanımız bahçede otlardı, onlar da oralarda oynardı. Akşam hayvanlar harmana çıkıyordu, alıp geliyordu amcalarıyla halalarıyla. Harmana oynamaya gidiyordu. Derenin olduğu yere uzağa gitmiyordu. Kapılarda evin yanında oynuyordu. Evin yakınından öteye bile geçmezdi. Çocuğumu kaçırdılar, götürdüler, 3 gün sakladılar, öldürüp bıraktılar" diye konuştu.

İLK DEĞERLENDİRMELER

İkra Nur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.

Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.

Öte yandan İkra Nur Tirsi'nin bugün İcilli köyündeki aile mezarlığında öğleden sonra toprağa verileceği öğrenildi.

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7 yaşındaki İkranur'un çığlıklarını duyduklarını söyleyen köylülerin açıklamaları herkesi şoke etti. Kamelyada otururken akşam saatlerinde çığlık sesi duyduğunu söyleyen vatandaş, hafif canı yanmış şekilde olduğunu söyledi, peşinden bir daha benzer bir ses duyduğunu da sözlerine eklerken bazı ayrıntılara da dikkat çekti.

Erkek çizme izi bulduklarını söyleyen görgü tanıkları olay ile ilgili şüphelerinin olduklarını da dile getirdiler.

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