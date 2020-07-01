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çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile 1 Temmuz Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlardan bir tanesi olan çekilişi her hafta Çarşamba günü gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta 993. hafta çekilişi gerçekleştirilmiş ve 5+1 bilen 4 kişi olmuş ve 424.644,05 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Hal böyle olunca bu akşam ki çekilişe de rağbet artmıştı. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Haberimizin içerisinden 1 Temmuz MPİ ile sorgulama ekranını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 1.7.2020 16:09 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile 1 Temmuz Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlardan bir tanesi de Şans Topu oluyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi 4 kişi bilmiş ve büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Durum böyle olunca bu haftaki çekilişe de rağbet artmıştı. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da MPİ tarafından noter huzurunda 21.15'de gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 22 kişi 3.877,60 TL, 4+1 bilen 231 kişi, 492,60 TL, 4 bilen 2.976 kişi 47,80 TL, 3+1 bilen 5.776 kişi 29,55 TL 3 bilen 82.155 kişi 4,50 TL, 2+1 bilen 54.693 kişi 6,90 TL ve son olarak 1+1 bilen 187.423 kişi 3,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile 1 Temmuz Şans Topu bilet sorgulama ekranı
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