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sonuçları açıklandı mı? 1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba günleri çekilişi yapılan oyunu 994. Hafta şanslı numaraları 1 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) yapılacak olan canlı çekilişle birlikte belirlenecek. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek hayallerini süsleyen büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek MPİ 1 Temmuz açıklandı mı? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı…

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) haftalık olarak Çarşamba günleri çekilişini düzenlediği oyununun 994. Hafta çekilişi bugün (1 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılarak haftanın şanslı numaraları belirlenecek. Şans Topu 1 Temmuz çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve büyük ikramiyenin kazananı olma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusunun cevabına erişmek istiyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

MPİ Şans Topu 994. Hafta şanslı numaraları Millİ Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Haftanın şanslı numaralarını canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz…

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

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Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

  • (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
  • Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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