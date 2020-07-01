Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) haftalık olarak Çarşamba günleri çekilişini düzenlediği Şans Topu oyununun 994. Hafta çekilişi bugün (1 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılarak haftanın şanslı numaraları belirlenecek. Şans Topu 1 Temmuz çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve büyük ikramiyenin kazananı olma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabına erişmek istiyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

MPİ Şans Topu 994. Hafta şanslı numaraları Millİ Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Haftanın şanslı numaralarını canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz…