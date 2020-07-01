Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto 1 Temmuz çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

1 Temmuz çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango ekranı

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 1.360.302,05 TL kazandırmıştı. Peki, 1 Temmuz saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto 1 Temmuz sonuçları işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Milli Piyango bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 16:01 ABONE OL
Sayısal Loto 1 Temmuz çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 1.360.302,05 TL kazandırmıştı.Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 TEMMUZ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişi, 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto 1 Temmuz çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA