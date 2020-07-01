Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 1 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) haftalık olarak Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini yaparak kazandıran numaraları doğru tahmin eden şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıttığı Sayısal Loto oyununun 1336. Hafta şanslı numaraları bugün (1 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılacak olan canlı çekiliş sonucunda belirlenecek. 1 Temmuz 2020 Çarşamba günkü canlı çekiliş için bilet dolduran şans oyunu severler 1336. Haftanın şanslı numaraları merak ederek MPİ Sayısal Loto 1 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunu cevabını öğrenmek istiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.45'te yapılacak olan canlı çekilişle 1336. Hafta Sayısal Loto sonuçları belli olacak. Haftanın şanslı numaralarını canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz…