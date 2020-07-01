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sonuçları açıklandı mı? BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan oyununun 1336. Hafta şanslı numaraları 1 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) yapılacak olan canlı çekilişle birlikte belli olacak. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru bilme ve büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek 1336. Hafta MPİ ? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek istiyor. İşte

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 1 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) haftalık olarak Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini yaparak kazandıran numaraları doğru tahmin eden şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıttığı oyununun 1336. Hafta şanslı numaraları bugün (1 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılacak olan canlı çekiliş sonucunda belirlenecek. 1 Temmuz 2020 Çarşamba günkü canlı çekiliş için bilet dolduran şans oyunu severler 1336. Haftanın şanslı numaraları merak ederek MPİ Sayısal Loto 1 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunu cevabını öğrenmek istiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.45'te yapılacak olan canlı çekilişle 1336. Hafta belli olacak. Haftanın şanslı numaralarını canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 1 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 1 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 1 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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