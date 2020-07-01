Sen üzülme Gülşen anne

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ankırı'da, engelli annesi ile birlikte yaşayan ve yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitimi için biriktirdiği 15 bin lirayı çalınmasın diye sobaya sakladı. Unutup sobayı yakınca tüm birikimi kül oldu. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta'nın yaşadığı mağduriyet giderildi. Hayta'nın yanan tüm paraları, seri numaralarının tespit edilmesinin ardından Merkez Bankası tarafından değiştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da anneyi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanındadır" ifadelerini kullandı. Hayta ise "Devletimize Allah zeval vermesin" dedi.