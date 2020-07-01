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1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başladı! ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü indirimli ürünler listesi müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bu hafta katalogda kampanyalı ürünler dikkatleri çekerken kişisel bakım ürünlerinden piknik malzemelerine kadar pek çok alanda pek çok yeni ürün raflarda yerini aldı. Günde binlerce vatandaşın ziyaret ettiği marketler zinciri vatandaşlara hem indirimli hem de çeşitli ürünler sunuyor. Temmuz ayına özel pek çok indirimli ürünün yer aldığı kataloğunda bu hafta neler var? İşte 1 Temmuz 2020 tam listesi

Giriş Tarihi: 1.7.2020 07:23 Son Güncelleme: 1.7.2020 07:24 ABONE OL
ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başladı! ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftanın ŞOK 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Yaz aylarına özel birçok fırsatı bulunduran markette bu hafta birbirinden güzel indirimler bulunuyor. Bu hafta Desenli Termos, Termos Piknik Çantası, Paşabahçe Iconic Matara, Lüks Mangal, Şemsiye gibi birçok kamp ürünü dikkat çekerken temizlik ürünlerinde de birbirinden uygun fiyatlı kıyafetler müşterilerini bekliyor olacak. Peki, ŞOK 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR

ŞOK indirimli ürünler belli oldu. 1 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda birbirinden uygun ve kaliteli fırsatlar yüzleri güldürecek. İşte 1 Temmuz tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

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ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başladı! ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
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