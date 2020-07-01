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kanlar içinde bulunan adamın balkondan düştüğü ortaya çıktı

Korkunç olay Karaman'da yaşandı. kanlar içinde bir kişinin yattığı ihbarını alan polis ekipleri, verilen adrese intikal etti. Yaralı adamın, üzerinden çıkan kimlikten Çağlar Aydoğmuş olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri adama ilk müdahaleyi yaparken, polis ekiplerinin yaptığı geniş kapsamlı araştırmada Aydoğmuş'un 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düştüğü saptandı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 14:20 Son Güncelleme: 1.7.2020 14:31 ABONE OL
Sokakta kanlar içinde bulunan adamın balkondan düştüğü ortaya çıktı

Karaman'da sokak ortasında kanlar içinde bulunan Çağlar Aydoğmuş(32), vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, ağır yaralı Aydoğmuş'un 4'üncü kattaki evinin balkonundan düştüğünü belirledi.

Sokakta kanlar içinde bulunan adamın balkondan düştüğü ortaya çıktı

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi 333. Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar, kanlar içinde yatan bir kişiyi görünce, polis ile 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Sokakta kanlar içinde bulunan adamın balkondan düştüğü ortaya çıktı

Üzerindeki kimlikten Çağlar Aydoğmuş olduğu tespit edilen yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sokakta kanlar içinde bulunan adamın balkondan düştüğü ortaya çıktı

Ağır yaralı olan Aydoğmuş, tedavi altına alınırken, polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Sokakta kanlar içinde bulunan adamın balkondan düştüğü ortaya çıktı

Yapılan araştırmalar sonunda da Aydoğmuş'un 4'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip, düştüğü saptandı.

Sokakta kanlar içinde bulunan adamın balkondan düştüğü ortaya çıktı
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Sokakta kanlar içinde bulunan adamın balkondan düştüğü ortaya çıktı
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