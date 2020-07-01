SON DAKİKA HABERİ: 4-5 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı, 1 Haziran normalleşme süreciyle beraber kaldırılmıştı. Son olarak LGS ve YKS sınavları sebebiyle sokaklarda oluşacak kalabalık ile birlikte salgını önleme amaçlı, kısmi kısıtlama uygulanmıştı. 29 Haziran'da gerçekleşen kabine toplantısında sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgi verilmezken gözler Çarşamba günü yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 4-5 Temmuz sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları
Ülkemizde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında olumlu sonuçlar alınınca hafta sonu yasak uygulaması kaldırılmıştı. En son LGS ve YKS sınav öncesi ve sonrası oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bulaşma riskini azaltmak sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla kısıtlama uygulanmıştı. Şimdi ise gözler 4-5 Temmuz bu hafta sonu yasak olup olmasına çevrildi.
İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını merak ederken gözler bugün uygulanacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında açıklama yapılmadı. Zira, Bilim kurulu tarafından kabine toplantısına verilecek tavsiyeler, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını belirleyebilir.
Bilindiği üzere toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları ve ülkemizdeki koronavirüsü salgınına dair son durum değerlendirmeleri ile ilgili kamuoyuna açıklama yapıyor. Bu hafta sonu 4 ve 5 Temmuz ile ilgili herhangi bir kısıtlama durumunun olması halinde ise detaylar haberimizde olacaktır...
Bu hafta sonu yani 4-5 Temmuz tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili de açıklama yapacağı tahmin ediliyor.
Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam vaka sayılarını açıklarken, " Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz " değerlendirmesinde bulundu.