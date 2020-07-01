SON DAKİKA HABERİ: 4-5 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı, 1 Haziran normalleşme süreciyle beraber kaldırılmıştı. Son olarak LGS ve YKS sınavları sebebiyle sokaklarda oluşacak kalabalık ile birlikte salgını önleme amaçlı, kısmi kısıtlama uygulanmıştı. 29 Haziran'da gerçekleşen kabine toplantısında sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgi verilmezken gözler Çarşamba günü yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 4-5 Temmuz sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

4-5 TEMMUZ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, VAR MI?

Ülkemizde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında olumlu sonuçlar alınınca hafta sonu yasak uygulaması kaldırılmıştı. En son LGS ve YKS sınav öncesi ve sonrası oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bulaşma riskini azaltmak sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla kısıtlama uygulanmıştı. Şimdi ise gözler 4-5 Temmuz bu hafta sonu yasak olup olmasına çevrildi.

İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri...