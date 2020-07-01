Son dakika gelişmeleri... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4 ve 5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika gelişmeleri… Ülkemizde özellikle son günlerde vaka sayısında yaşanan artış yasakların yeniden geleceği iddialarına sebep olmuştu. Bu kapsamda önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tüm Türkiye'nin gündem maddesi haline geldi. Gözler bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklamalarına çevrildi. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz hafta YKS sınavı nedeniyle virüsün bulaş riskine tedbiren belirli saat aralıklarında kısıtlama uygulanmıştı. Çarşamba gününe gelinmesiyle beraber milyonlarca vatandaş bu Cumartesi Pazar günü kısıtlamanın olup olmayacağını merak ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili net açıklamanın ise bugünkü bilim kurulu toplantısı ile yapılması bekleniyor…