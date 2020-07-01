Son dakika gelişmeleri... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4 ve 5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika gelişmeleri… Ülkemizde özellikle son günlerde vaka sayısında yaşanan artış yasakların yeniden geleceği iddialarına sebep olmuştu. Bu kapsamda önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tüm Türkiye'nin gündem maddesi haline geldi. Gözler bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklamalarına çevrildi. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri…
Geçtiğimiz hafta YKS sınavı nedeniyle virüsün bulaş riskine tedbiren belirli saat aralıklarında kısıtlama uygulanmıştı. Çarşamba gününe gelinmesiyle beraber milyonlarca vatandaş bu Cumartesi Pazar günü kısıtlamanın olup olmayacağını merak ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili net açıklamanın ise bugünkü bilim kurulu toplantısı ile yapılması bekleniyor…
4-5 TEMMUZ BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Milyonlarca vatandaş bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Gözler bugün gerçekleşecek olan bilim kurulu toplantısına çevrildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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