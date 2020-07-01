Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika gelişmeleri... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4 ve 5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

gelişmeleri... Bu var mı? 4 ve 5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Salgının ilk günlerinde tedbir amaçlı olarak uygulanan uygulaması bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen YKS ve LGS sınavı ile belirlenen saat aralıklarında uygulanmıştı. Vatandaşlar şimdiden önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günlerinde kısıtlamanın yapılıp yapılmayacağını merak ederken gözler bugün gerçekleşen Toplantısı'na çevrildi. Peki, 4-5 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 1.7.2020 18:51 ABONE OL
Son dakika gelişmeleri... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4 ve 5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

gelişmeleri… Ülkemizde özellikle son günlerde vaka sayısında yaşanan artış yasakların yeniden geleceği iddialarına sebep olmuştu. Bu kapsamda önümüzdeki olup olmayacağı tüm Türkiye'nin gündem maddesi haline geldi. Gözler bugün gerçekleşen Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklamalarına çevrildi. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz hafta YKS sınavı nedeniyle virüsün bulaş riskine tedbiren belirli saat aralıklarında kısıtlama uygulanmıştı. Çarşamba gününe gelinmesiyle beraber milyonlarca vatandaş bu Cumartesi Pazar günü kısıtlamanın olup olmayacağını merak ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili net açıklamanın ise bugünkü bilim kurulu toplantısı ile yapılması bekleniyor…

Son dakika gelişmeleri... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4 ve 5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

4-5 TEMMUZ BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaş bu olup olmayacağını merak ediyor. Gözler bugün gerçekleşecek olan toplantısına çevrildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Son dakika gelişmeleri... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4 ve 5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika gelişmeleri... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4 ve 5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA