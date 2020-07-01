Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERLER - 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl, değişti mi? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır?

HABERLER - sokağa çıkma saatleri nasıl, değişti mi? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır?

Bilindiği üzere ülkemizde corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler normalleşme adımları ile olarak kaldırılmıştı. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması da belirli saat aralıklarında kaldırıldı. Hal böyle olunca bu yaş grubundaki vatandaşlar dışarı çıkabilecekleri saatleri ve seyahat şartlarını merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl, değişecek mi? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 1.7.2020 20:41 Son Güncelleme: 1.7.2020 20:41 ABONE OL
Son dakika haber: 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere açıklaması ile kaldırılmıştı. Bu yaş grubundaki vatandaşların haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verilirken öte yandan vatandaşların seyahat kısıtı nedeniyle izin belgesi alması gerekiyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NASIL? SEYAHAT İZNİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Ülkemizdeki salgın sürecinde altmış beş yaşın üzerindeki vatandaşlara uygulanan kısıtlama bilindiği üzere esnetilmişti. Bu kapsamda 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri şöyle; haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek…

Son dakika haber: 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 65 yaş ve üzerindekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri ifade edildi.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkmaları esnetilen bu yaş gurubundaki vatandaşlar, "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden Seyahat İzin Belgesi başvurularını tamamlayacaklar.

Son dakika haber: 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERLER - 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl, değişti mi? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA