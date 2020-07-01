Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 1 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan sayılı oluşturulan biletlerle her gün oynanabilen Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından bugün (1 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü çekiliş için bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. 1 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.
MPİ Süper Piyango 1 Temmuz çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belirlendi.
01-07-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
168521
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
010514 058988 111515 134613 229192 280149
314848 324611 446998 471221
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
039199 182036 238513 446035 465245
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
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