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Vücudundan şişe çıkan Afgan genç: Yanlışlıkla oldu

'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkan Afgan A.E.'nin (27) ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti'' dediği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 11:29 Son Güncelleme: 1.7.2020 11:33 ABONE OL
Vücudundan şişe çıkan Afgan genç: Yanlışlıkla oldu

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi. Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

"YANLIŞLIKLA BU OLAY GERÇEKLEŞTİ"

Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim" dedi.

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Vücudundan şişe çıkan Afgan genç: Yanlışlıkla oldu
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