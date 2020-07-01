Zabıta aracına hızla çarptı! Görüntüler yürek hoplattı

İstanbul Fatih'te yürekleri ağza getiren kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Dün gece saat 00.20 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen Maddi Hasarlı ve Yaralamalı trafik kazası ile ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda kaza aydınlatıldı.





Kaza anı yürekleri ağza getirdi | Video

Bahse konu olayda kırmızı ışık ihlali yapan İbrahim B. isimli şahsa ait araç, yeşil ışıkta geçmekte olan zabıta aracına çarptı.

Kazada yaralanan şahısların olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Trafiğe kapanan yolun ekipler tarafından hızlı bir şekilde tekrar trafiğe açıldığı belirlendi.