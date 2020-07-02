Adana'daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar!

Şebekenin kadınları herkese değil, özel müşterilere götürdüğü belirlendi. Bu amaçla kadınları Adana, Ankara ve diğer illerdeki ev ve otellere taşımacılık yöntemiyle götürdükleri, 4 mağdurun yaşının küçük olduğu ve 8'inin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.



