Antalya’da pompalı dehşeti! Komşu iki aile arasında...

AİLE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre, Numan Ç. Gülsüm Ç. ve Zehra U. apartmana giriş yaptığı sırada Atakan Z. ve Akın Z.'nin pompalı tüfek ile saldırısına uğradı. Saçmaların hedefi olan Gülsüm Ç. (38) elinden Numan Ç. (45) kafası ile göğsünden Zehra U. (12)ise kalçasından yaralanırken, Atakan Z. ve Akın Z. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaraları ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Durum ağır olduğu öğrenilen Numan Ç. buradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan Atakan Z. ile Akın Z.'nın yakalanması içi polis ekipleri çalışma başlattı.