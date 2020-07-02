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Araç içinde takmayanlar ceza yedi

’ın Ereğli ilçesinde araç içerisinde takmayan 7 kişiye toplamda 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri plajlar bölgesinde yaptıkları radar kontrolünde ise hız sınırını aşan 25 araca 7 bin 200 TL para cezası kesti.

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 22:55 ABONE OL
Araç içinde maske takmayanlar ceza yedi

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri gün içerisinde bazı noktalarda araçlara yönelik maske uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada toplamda 7 kişiye araç içerisinde maske takmamaktan toplamda 6 bin 300 TL para cezası uygulandı. Ekiplerin maske denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

HIZ SINIRINI AŞAN 25 SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öteyandan Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz yıllarda sık sık ölümlü ve yaralamaları kazaların yaşandığı Ereğli-Alaplı ilçeleri arası karayolunun plajlar mevkisinde radar uygulaması yapmaya başladı.

Trafik ekipleri saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında yaptıkları kontrollerde hız sınırını aşan 10 adet kamyon, 4 adet otomobil ve 11 çekici olmak üzere toplam 25 araca 7 bin 200 TL para cezası uyguladı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü son 3 gün içerisinde toplam 55 araca hız sınırı ihlalinden 16 bin 440 TL para cezası kesti.

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Araç içinde maske takmayanlar ceza yedi
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