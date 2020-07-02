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Asker olamayınca intihar etmek istedi

yaşayan 31 yaşındaki genç, asker olamadığı için bunalıma girip 15 Temmuz Şehitler köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Polisin ikna etmesi sonrası intihardan vazgeçen genç hakkında, savcılık ‘İntihara teşvik yok’ diyerek dosyayı kapattı.

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Giriş Tarihi: 2.7.2020 10:45 Son Güncelleme: 2.7.2020 10:49 ABONE OL
Asker olamayınca intihar etmek istedi

İstanbul Üsküdar'da ikamet eden 31 yaşındaki Aytaç O., geçtiğimiz aylarda askerlik şubesine başvurarak asker olmak için dilekçe verdi. Günler geçmesine rağmen şubeden dönüş olmayınca bunalıma giren genç adam, 30 Mart günü 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gitti. Girdiği bunalım nedeniyle köprü korkuluklarına çıkan genç adam, intihar etmek istedi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin ısrarlı çabası ardından intihar etmekten vazgeçen genç adam, karakola götürüldü.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

İntihara teşebbüs ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulan genç adam, asker olamadığı için girdiği duygusallık sebebiyle bir an hayatına son vermek istediğini belirtti. Aykut O., "Daha önce askerlik yaptım ve bitirdim. Ama hayatıma asker olarak devam etmek istiyorum. Ülkem için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Bana bir dönüş olmadı" ifadelerini kullandı.

TEŞVİK YOK

Savcılık, Aykut O.'nun kendi isteğiyle intihara teşebbüs ettiği ve hiç kimsenin genç adamı intihara teşvik etmediği gibi yönlendirmediği gerekçesiyle soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

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Asker olamayınca intihar etmek istedi
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