Asker olamayınca intihar etmek istedi

İstanbul Üsküdar'da ikamet eden 31 yaşındaki Aytaç O., geçtiğimiz aylarda askerlik şubesine başvurarak asker olmak için dilekçe verdi. Günler geçmesine rağmen şubeden dönüş olmayınca bunalıma giren genç adam, 30 Mart günü 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gitti. Girdiği bunalım nedeniyle köprü korkuluklarına çıkan genç adam, intihar etmek istedi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin ısrarlı çabası ardından intihar etmekten vazgeçen genç adam, karakola götürüldü.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ



İntihara teşebbüs ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulan genç adam, asker olamadığı için girdiği duygusallık sebebiyle bir an hayatına son vermek istediğini belirtti. Aykut O., "Daha önce askerlik yaptım ve bitirdim. Ama hayatıma asker olarak devam etmek istiyorum. Ülkem için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Bana bir dönüş olmadı" ifadelerini kullandı.

TEŞVİK YOK



Savcılık, Aykut O.'nun kendi isteğiyle intihara teşebbüs ettiği ve hiç kimsenin genç adamı intihara teşvik etmediği gibi yönlendirmediği gerekçesiyle soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.