Bakan Koca: Virüsün hasta etme gücü zayıflamadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyaya örnek olan başarıyı kaldığımız yerden sürdürmeliyiz. Yeni vakalarımızda binin altına inmemizden sonra yakın günlerde artışlarla bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu artışların dünyadaki gelişmelerle paralel olmadığını bilmeliyiz" dedi. Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca şu açıklamaları yaptı:6 ayı geride kalan salgın insanlığın gündemindeki ciddiyetini koruyor. Türkiye 83 milyon nüfusuyla süreç içinde tüm dünyada takdir toplamıştır.Virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel yönden yoksundur. Bu hastalığın başkalarına bulaşmasına sebep olmaktadır.Maske hayatımıza girmiş olmakla birlikte her durumda kullanılmamaktadır.Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi.SAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Dün 52 bin 313 test yapıldı, bin 192 kişiye tanı kondu, 19 kişi vefat etti, 2 bin 311 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 201 bin 98'e vefat eden hasta sayısı 5 bin 150'ye iyileşen hasta sayısı ise 175 bin 422'ye ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 35, entübe hasta sayısı ise 362 oldu.