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'de hafriyat kamyonu böyle devrildi

'de hafriyat kamyonu yolun çökmesiyle devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kamyonun içindeki sürücünün yardımına çalışmalara katılan diğer işçiler koştu.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:17 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:25 ABONE OL
Bakırköy'de hafriyat kamyonu böyle devrildi

Kaza saat 12.30 sıralarında Sakızağacı Mahallesi , Taşhan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde alt yapı çalışması sırasında kazı yapılan alan hafriyat kamyonu geçtiği sırada çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte hafriyat kamyonu çukura devrildi.

Bakırköy'de hafriyat kamyonu böyle devrildi

OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kamyonun içindeki sürücünün yardımına çalışmalara katılan diğer işçiler koştu. Hafif şekilde yaralanan ve işçilerin yardımıyla kamyondan çıkarılan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de hafriyat kamyonu böyle devrildi

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza nedeniyle kamyonun yakıt deposunun delinirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bakırköy'de hafriyat kamyonu böyle devrildi
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