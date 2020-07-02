Bakırköy'de hafriyat kamyonu böyle devrildi

OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kamyonun içindeki sürücünün yardımına çalışmalara katılan diğer işçiler koştu. Hafif şekilde yaralanan ve işçilerin yardımıyla kamyondan çıkarılan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.