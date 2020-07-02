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'de bant üretimi yapan fabrikada

'de bant üretimi yapan 2 bin 500 metre karelik bir fabrikada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldı

DHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 10:11 Son Güncelleme: 2.7.2020 10:16 ABONE OL
Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın

, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bant üretimi yapan bir fabrikada çıktı.

Başakşehir'deki bir fabrikada yangın çıktı! | Video

Yaklaşık 2 bin 500 metre kare alana sahip olan fabrikada sabah saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın

Olay yerine , Bağcılar, Bakırköy, Sultangazi'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri birçok noktadan yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın konveyör bandı üretimi yaptığı ve esnasında fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın

Fabrikada gece bekçiliği yapan bir kişi, dumanların arasında kalan köpeği, yangından etkilenmeden bulunduğu yerden çıkardı. Fabrikanın yürüyüş bandı üretimi yaptığı ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın
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