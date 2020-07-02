Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren sanık: Tabancayı kurusıkı sanıyordum

Arkasından Tufan nerede? Konuşmamız gerekiyor diye bağırdım. Oda bana, "Sen göreceksin k... Ben sana neler yapacağım. Senin burada ne işin var? Sen kimsin ki kocamı bana soruyorsun?" şeklinde hakaretler etti. Ben de bana neden hakaret ediyorsunuz? dedim. Etraf karanlıktı, ben hiçbir şey görmüyordum. Ses benden uzaklaşmıştı. Yanımda bulunan kurusıkı olarak bildiğim tabancayı merdivene doğru tuttum. Ben Aynur'u hedef almadan ve görmeden ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ben sadece tabancadan atış esnasında çıkan ateşi gördüm. Amacım, sadece bana küfür ve hakaretler edilmesin diye korkutmak maksatlıydı. Ben tabancanın kurusıkı olduğunu zannediyordum ona zarar verebileceğini düşünmedim. Olay sırasında Aynur'un zarar gördüğünü görseydim ona yardım ederdim. Ben Aynur'a ateş ettikten sonra binadan çıktım. Kimseyi görmedim. Kimseye de silahla ateş etmedim" dedi.