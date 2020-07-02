Cezaevinden izinli çıkan eski eşini vurdu

Zeytinburnu'nda, cezaevinden izinli çıkan
bir kişi, eski eşi olduğu
iddia edilen kadın tarafından
sokak ortasında
silahla başından vurularak
ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde
Maltepe Mahallesi
Litros Yolu Sokak'ta meydana
geldi. İddiaya göre, Çorum
İskilip Açık Cezaevi'nden
izinli olarak çıkan Ali İhsan
A., dün eski eşinin yanına
giderek
konuşmak istedi. Görüşmek
istemediğini belirten kadın ile
Ali İhsan A. arasında tartışma
çıktı. Yaşanan tartışma sırasında,
kadın yanında bulunan
silahla Ali İhsan A.'yı sokak
ortasında başından vurarak
kaçtı. Çevredeki vatandaşlar
polis ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Olay yerine gelen
sağlık ekiplerince hastaneye
kaldırılan Ali İhsan A.'nın
hayati tehlikesinin bulunduğu
öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan
kadının yakalamak için çalışma
başlattı.