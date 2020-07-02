Cezaevinden izinli çıkan eski eşini vurdu

Zeytinburnu'nda, cezaevinden izinli çıkanbir kişi, eski eşi olduğuiddia edilen kadın tarafındansokak ortasındasilahla başından vurularakağır yaralandı.Olay, dün akşam saatlerindeMaltepe MahallesiLitros Yolu Sokak'ta meydanageldi. İddiaya göre, Çorumİskilip Açık Cezaevi'ndenizinli olarak çıkan Ali İhsanA., dün eski eşinin yanınagiderekkonuşmak istedi. Görüşmekistemediğini belirten kadın ileAli İhsan A. arasında tartışmaçıktı. Yaşanan tartışma sırasında,kadın yanında bulunansilahla Ali İhsan A.'yı sokakortasında başından vurarakkaçtı. Çevredeki vatandaşlarpolis ve sağlık ekiplerinehaber verdi. Olay yerine gelensağlık ekiplerince hastaneyekaldırılan Ali İhsan A.'nınhayati tehlikesinin bulunduğuöğrenildi.Polis, olay yerinden kaçankadının yakalamak için çalışmabaşlattı.