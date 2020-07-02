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Cezaevinden izinli çıkan eski eşini vurdu

Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Cezaevinden izinli çıkan eski eşini vurdu
Zeytinburnu'nda, cezaevinden izinli çıkan bir kişi, eski eşi olduğu iddia edilen kadın tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Çorum İskilip Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan Ali İhsan A., dün eski eşinin yanına giderek konuşmak istedi. Görüşmek istemediğini belirten kadın ile Ali İhsan A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında, kadın yanında bulunan silahla Ali İhsan A.'yı sokak ortasında başından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ali İhsan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan kadının yakalamak için çalışma başlattı.
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Cezaevinden izinli çıkan eski eşini vurdu
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