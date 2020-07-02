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Cinnet getiren baba ve kızları son yolculuğuna uğurlandı

'nın Kozan ilçesinde yasak aşk yüzünden cinnet getiren ve kendini de öldüren baba ve öldürdüğü kızları gözyaşları içinde toprağa verildi. Babasının kurşunlarından son anda kaçan Nesrin Cengiz ve ağabeyi Emre Cengiz gözyaşlarına boğuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:31 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:33 ABONE OL
Cinnet getiren baba ve kızları son yolculuğuna uğurlandı

Adana Adli Tıp Kurumundan, Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen baba Fatih Cengiz (44) ve öldürdüğü kızı Kader Cengiz (22), Hüsne Cengiz (19) için mahalle sakinleri ağıtlar yaktı.

Mahalle sakinlerinden helallik istenmesinin ardından cenazeler, namaz için Ağlıboğaz Mezarlığına getirildi. Baba Fatih Cengiz'in cenaze namazı emekli bir imam tarafından yanlış kıldırılınca, Ramazanoğlu Camii imamı Mahmut Yazar cenaze namazını yeniden kıldırdı.

AĞITLAR MAHALLEYİ İNLETTİ

Babasını ve ikizi Kader Cengiz ve kız kardeşi Hüsne'yi son yolculuğuna uğurlayan Emre Cengiz güçlükle ayakta durabildi. Emre Cengiz'in yakınları ve arkadaşları Cengiz'i güçlükle sakinleştirdi. Cenazede gözyaşları sel oldu ağıtlar mahalleyi inletti.

CENAZELER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından Ağlıboğaz Mezarlığına defnedilen Fatih Cengiz, Kader Cengiz ve Hüsne Cengiz'in kardeşleri ve yakınları vefat eden kız kardeşleri Kader ve Hüsne'nin tabutunun yanından ayrılmadı. Kader Cengiz'in ikizi olan Emre Cengiz güçlükle ayakta dururken cenazeler yan yana toprağa verildi.

Olayda ağır yaralanan ve Adana Eğitim ve Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında olan Zahide Cengiz'in ise durumu ciddiyetini koruyor.

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Cinnet getiren baba ve kızları son yolculuğuna uğurlandı
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