Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı

Toplantıda düğün yapılacak mekanlara ilişkin kapalı alanlarda yapılacak düğünler, açık, kır, bahçe gibi mekanlarda yapılacak düğünler ile köy ve kırsal kesimlerdeki düğünlere belirlenmiş kurallara uyulması kaydıyla izin verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi veya ilçelerin kentsel yerleşim alanlarındaki sokak düğünlerine izin verilmemesine, mevlit organizasyonlarına sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları başta olmak üzere yemek ikramı yapılmadan sadece mevlit okutulması şeklinde yapılması kaydıyla izin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."