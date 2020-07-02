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'de sokak düğünleri yasaklandı

'de yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, köy ve kırsal kesimlerdeki düğünlere belirlenmiş kurallara uyulması kaydıyla izin verildiğini duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 17:19 Son Güncelleme: 2.7.2020 17:20 ABONE OL
Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı

Toplantıda düğün yapılacak mekanlara ilişkin kapalı alanlarda yapılacak düğünler, açık, kır, bahçe gibi mekanlarda yapılacak düğünler ile köy ve kırsal kesimlerdeki düğünlere belirlenmiş kurallara uyulması kaydıyla izin verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi veya ilçelerin kentsel yerleşim alanlarındaki sokak düğünlerine izin verilmemesine, mevlit organizasyonlarına sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları başta olmak üzere yemek ikramı yapılmadan sadece mevlit okutulması şeklinde yapılması kaydıyla izin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

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Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı
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