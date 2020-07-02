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'ta maske takmayan kadın polislere güçlük çıkardı!

İstanbul 'ta polislerin maske takma konusunda uyardığı kadının gösterdiği tepki şaşkına çevirdi. Vurdumduymaz tavırlarla sigara içtiği için maske takmadığını söyleyen kadın, polis memurunun kimliğini istemesi üzerine "Vereceğim beklersen... Ne diyorsun ya!" diye tepki gösterdi. Ceza tutanağını imzalaması istendiğinde ise daha da çirkinleşerek "Maske takmıyorum, kalp hastasıyım. Bu ne ya" sözleriyle polise çıkıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 11:45 Son Güncelleme: 2.7.2020 11:48 ABONE OL
Esenyurt'ta maske takmayan kadın polislere güçlük çıkardı!

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yapan polis ekipleri maske takmayan bir kadına 900 TL ceza kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavis tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna yönelik Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yaptı. Bankta oturan bir kadının maske takmadığını gören polis ekipleri, kadını maske takması konusunda uyardı.

Esenyurt'ta maskesini takmayan kadına 900 tl ceza! Kalp hastasıyım dedi, sigara içti | Video

"SİGARA İÇTİĞİM İÇİN TAKMIYORUM"

Kadın sigara içtiği için maske takmadığını söyledi. Yanında maske olmasına rağmen polisin, uyarılarına aldırmayarak maske takmayan kadına cezai işlem uygulamak için kimliğini istedi. Yanında kimliği olmadığını söyleyen kadın, yakınını arayarak kimliğin fotoğrafını göndermesini istedi. Polisler kimlik fotoğrafının gelmesinin ardından kadına İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza kesti. Kalp hastası olduğu için maske takamayacağını söyleyen kadın, polisin kestiği cezanın tutanağını imzalamadan meydandan uzaklaştı.

Maske takması için uyarılan kadından polise hakeret ve küfür

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Esenyurt'ta maske takmayan kadın polislere güçlük çıkardı!
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