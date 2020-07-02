Güvercin bir anda alev topuna döndü, çiftçiler felaketi yaşadı

Edinilen bilgilere göre, Havsa'nın Kuzucu köyünde elektrik tellerine çarptıktan sonra adeta alev topuna dönen güvercin buğday tarlasına düştü. Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki diğer çiftçilere ait buğday tarlalarına sıçradı. Bir diğer buğday tarlası yangını da Edirne'nin merkez İskenderköy köyünde meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan yangında 150 dönüm buğday tarlası küle döndü.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU...

Her iki yangına da çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla, köylülerin de traktörlerle müdahale ettiği yangınlar, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki yangında toplam 180 dönüm buğday ekili tarla küle döndü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.