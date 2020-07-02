Hataylı aileden Sağlık Bakanı’na duygulandıran çağrı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan aile, biricik oğulları Y., Hodgkin Lenfoma kanserine yakalandı. Yapılan başarılı tedavinin ardından kurtulan Y.'in ağrıları tekrar başladı.

Tek çarenin kutusu 11 bin 200 lira olan ilaç olduğunu öğrenen aile, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. İlacın karşılanmasını talep eden baba H. A. H., "Tek isteğim ve dileğim yiğidimin iyileşmesi… Şimdiye dek size ulaşan herkese umut oldunuz" diyerek Bakan Koca'ya yardım mektubu gönderdi.

BABA MEKTUBUNDA ŞU SATIRLARI KALEME ALDI:



"Sayın Bakanım, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde herkesin umudu sizsiniz. Mesajımı okuyacağınızı umut ederek yazıyorum ve yardımlarınızı bekliyorum.

Benim 21 yaşındaki oğlum, yiğidim Y. H., Şubat 2019'da tam üniversite kaydını yaptırdığımızı sırada göğsünde kalbe ve ciğere yapışık 13 cm kitle ile Hodgkin Lenfoma'ya yakalandı. Ankara Hacettepe'de Şubat 2019'da başlayarak kemoterapi aldı. Eylül 2019'da kök hücre nakli oldu. Ocak 2020'de radyoterapi de alarak hastalıktan kurtuldu yiğidim.

"İLACI 21 GÜNDE BİR KULLANMASI GEREK"

Fakat ağrıları ve kilo verme tekrar başladı. Çekilen PET sonrasında karında fazla miktarda lenf nodu oluştuğunu ve 3 tanesinde tutulum olduğunu öğrendik. Takip eden hocalarımızın ortak fikri ile İmmünoterapi ile ancak geçebileceği ve hocanın araştırmalarına dayanarak 29 Mayıs 2020 tarihli sunumunda da yer alan 21 günde 200 mg. 2 flokon Keytruda isimli akıllı ilaçla bunun mümkün olabileceğini bildirdiler. Bu tedavi bir yıl veya ömür boyu devam etmesi öngörülüyor.

Bu ilacın ilk dozunu Hatay Şehir Hastanesi'nde 8 gün önce aldı. 2 kürü 16 Temmuz 2020 tarihinde alacak. İlacın kutusu 11 bin 200 lira. Her defasında 2 kutu alıyoruz. Her 21 günde bir alacak. Aylık 35 bin lira civarı tutuyor ilaç bedeli… SGK SUT tebliğinde bu ilaca ödemesi yok. Kendi imkanlarımızla alıyorum ilacı…



Sözün özü Bakanım, tek isteğim ve dileğim oğlumun, yiğidimin ve onun gibi nicelerinin, hasta ve hasta yakınlarının iyileşmesi için gerekli olan ilacın yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından karşılanmasını rica ediyorum. Yalvarıyorum.

Şimdiye dek size ulaşan herkese umut oldunuz. Siz ayakta olduğunuz sürece bunu devam edeceğine yürekten inanıyorum."