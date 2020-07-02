İstanbul’un gözde AVM’sinin inşaatındaki ölümlü kazada yeni gelişme

İstanbul Sarıyer'de bulunan ünlü bir AVM'nin şantiyesinde meydana gelen kazada bir işçi vefat ederken diğer işçi ağır yaralandı. Olay ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce kazada kusurlu oldukları tespit edilen 4 işveren vekili ve güvenlik uzmanının yanı sıra olayda ihmali olduğu değerlendirilen şantiye şefi hakkında yeni bir iddianame düzenlendi.

İŞÇİLER 30 METREDEN DÜŞTÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sarıyer'de bulunan ünlü bir AVM'nin inşaatında aydınlatma LED çalışmasında paletli platform üzerinde çalışma yapılırken paletli formun devrildiği kaydedildi. Sepet içerisinde bulunan işçilerden Ercan Ünseven ile Mesut Görgülü'nün yürüyen merdiven galeri boşluğuna yaklaşık 30 metreden düştükleri belirtildi.

Düşme sonucunda Ercan Ünseven'in vefat ettiği, Mesut Görgülü'nün ise hayati tehlike geçirecek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde vücudunda kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaralandığı kaydedildi.

4 ŞÜPHELİ HALEN YARGILANIYOR



İddianamede, olay nedeniyle yürütülen soruşturmada alınan bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, kaza engellenebilecek iken tedbirlerin alınmaması ve gerekli izleme denetleme ve düzeltme çalışmalarının yapılmaması sebebiyle 4 şüpheli hakkında dava açıldığı ve davanın İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde desdest durumda olduğu belirtildi.



Yargılamanın sürdüğü mahkemede olay tarihinde şantiye şefi olduğu anlaşılan Tahsin Fırat Ç.'nin de meydana gelen ölüm ve yaralama olayından sorumlu olabileceği gerekçesiyle hakkında başsavcılıkça suç ihbarında bulunulduğu kaydedildi.

İNŞAAT ŞEFİNE DAVA



Olayın meydana geldiği inşaat şantiyesinde şantiye şefi olduğu anlaşılan şüphelinin meydana gelen taksir ölüm ve yaralama olaylarından ötürü de mesleği ve görev anı itibarıyla sorumlu olduğu, kusur durumunun ise mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Şüphelinin 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan cezası talep edildi. Tahsin Fırat Ç.'nin yargılanmasının İstanbul 20.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesi talep edildi. Şüpheli şantiye şefi diğer şüphelilerle yargılanacak.