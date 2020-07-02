İtfaiye, adadaki yangına balıkçı teknesiyle gitti

Ayvalık ilçesi açıklarındaki Maden Adası'nda dün makilik alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

İddiaya göre soğutma çalışması yapılamaması nedeniyle saat 21.00 sıralarında yangın yeniden başladı.

Bu sırada sorumluluk alanı olmamasına rağmen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İlçe Grup Amirliği bünyesindeki 7 kişilik ekip, yangına müdahale etti.

Balıkçı teknesiyle gece saatlerinde adaya giden ekip, yanlarına su pompası alarak, denizden su çekip, alevlere müdahale etti.

Yangın, saat 05.00 sıralarında söndürülürken, soğutma çalışmaları yapıldı.

İtfaiye ekibi, saat 08.30 sıralarında adadan ayrılırken, bindikleri balıkçı teknesi ise yolda arıza yaptı.

İtfaiyecilerin bulunduğu balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik ekibince çekilerek, Ayvalık'a getirildi. Yangının, yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu bildirildi.