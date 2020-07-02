İzmir - Çeşme Otoyolu’nda ekolojik köprü tamamlandı

İzmir-ÇeşmeOtoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planlanan 3 ekolojik köprüden biri tamamlandı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında ekolojik köprü inşaatına başlandı. Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi. Köprünün tamamlanmasıyla domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı. Köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi.