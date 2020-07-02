Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir - Çeşme Otoyolu’nda ekolojik köprü tamamlandı

- Çeşme Otoyolu’nda ekolojik köprü tamamlandı

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
İzmir - Çeşme Otoyolu’nda ekolojik köprü tamamlandı
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planlanan 3 ekolojik köprüden biri tamamlandı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında ekolojik köprü inşaatına başlandı. Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi. Köprünün tamamlanmasıyla domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı. Köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir - Çeşme Otoyolu’nda ekolojik köprü tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA