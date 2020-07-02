Kayıp İkranur derede boğulmuş

Giresun'da kaybolduktan 4 gün sonra cesedi derede bulunan 7 yaşındaki İkranur'un, yapılan ön otopsisinde, boğularak öldüğü belirlendi. Ancak, jandarma derede ki su seviyesinin çok düşük olması ve İkranur'un üzerindeki elbiselerinde sürüklenme ibaresi bulunmaması nedeniyle başkaları tarafından boğulup, cesedin bulunduğu yere bırakılmış olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor. İkranur için dün yaşamını yitirdiği İcilli köyünde tören düzenlendi. İlk olarak babaannesinin evine getirilen İkranur'un tabutunun başına gelen anne Nazlı ve baba Serdar Tirsi çifti gözyaşlarına boğuldu. Anne Nazlı Tirsi'nin "Biz seni canlı bekliyorduk, ölü mu bulacaktık" diye ağıt yakması yürekleri dağladı. Tabutun üzerine gül yaprakları dökülürken, İkranur'un en sevdiği beyaz kıyafeti de gelinlik modeli verilerek kondu. Bulancak Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü ve Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna katıldı. İcilli köyünde götürülen İkranur, gözyaşları arasında, aile kabristanlığında toprağa verildi. Vali Ünlü, "Bulgulara göre çocuğumuzun kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu yok. Cinsel istismar veya cinayetten söz etmek mümkün değil" dedi.