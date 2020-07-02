Metroda maskesiz seyahat eden adama kadın yolcudan tepki

Başkent'te V.D., 3 gün önce akşam saatlerinde metroya maskesiz bindi. Metroda bulunan yolculardan Gülnur G., V.D.'ye tepki gösterdi. Bu sırada başka bir yolcu, yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüde kadının V.D.'ye, "Burada o kadar insanın hakkına giriyorsunuz. Burada ineceksiniz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok" şeklinde tepki gösterdiği görüldü.

900 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Polis, görüntüleri inceleyerek V.D.'ye '1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL para cezası uyguladı.