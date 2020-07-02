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Metroda maskesiz seyahat eden adama kadın yolcudan tepki

'da metroya maskesiz binen V.D. isimli 34 yaşındaki adam, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehlikeye attı. Yolculardan Gülnur G. isimli kadın, adama "Burada o kadar insanın hakkına giriyorsunuz. Burada ineceksiniz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi. Tartışmayı bir yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerdeki maskesiz yolcuya 900 TL para cezası uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:17 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:21 ABONE OL
Metroda maskesiz seyahat eden adama kadın yolcudan tepki

Başkent'te V.D., 3 gün önce akşam saatlerinde metroya maskesiz bindi. Metroda bulunan yolculardan Gülnur G., V.D.'ye tepki gösterdi. Bu sırada başka bir yolcu, yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüde kadının V.D.'ye, "Burada o kadar insanın hakkına giriyorsunuz. Burada ineceksiniz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok" şeklinde tepki gösterdiği görüldü.

900 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Polis, görüntüleri inceleyerek V.D.'ye '1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL para cezası uyguladı.

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Metroda maskesiz seyahat eden adama kadın yolcudan tepki
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