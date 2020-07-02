Minibüslerde skandal görüntü! Koronavirüsü umursamadıkları gibi kapılardan sarkıyorlar...

CEZA KESİLECEĞİNİ SANIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİ



Kuralları ihlal ettiği sırada görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri ise, kendilerine ceza kesileceğini sanarak, güzergahlarının dışına çıktı. Ayrıca bir şoför, koronavirüs salgınına rağmen neden bu kadar fazla yolcu aldığı sorularını yanıtsız bırakırken, minibüslerden birinin trafiğe plakasız çıkması da dikkat çekti.