Muğla’da kaçak yapıların yıkımı başladı!

Türkiye'nin turizm cenneti Muğla Dalaman'da kaçak oldukları gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapı-kayıt belgeleri iptal edilen konutların yıkımı başladı.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, belediye ekiplerince gerçekleştirilen yıkıma bizzat katılarak incelemelerde bulundu.

Karakuş, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlçemizde yasalara aykırı yapı kayıt belgesi alan binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tek tek tespit edilp, Yapı kayıt belgeleri iptal edildi. Söz konusu binalar Bakanlıkça tarafımıza bildirildi. Belediye olarak bizlerde üstümüze düşen görevleri yerine getiriyoruz."