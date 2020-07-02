Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da kaçak yapıların yıkımı başladı!

’da kaçak yapıların yıkımı başladı!

’nin cenneti Dalaman’da kaçak oldukları gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapı-kayıt belgeleri iptal edilen konutların yıkımı başladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 2.7.2020 10:19 Son Güncelleme: 2.7.2020 10:26 ABONE OL
Muğla’da kaçak yapıların yıkımı başladı!

Türkiye'nin turizm cenneti Muğla Dalaman'da kaçak oldukları gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapı-kayıt belgeleri iptal edilen konutların yıkımı başladı.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, belediye ekiplerince gerçekleştirilen yıkıma bizzat katılarak incelemelerde bulundu.

Karakuş, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlçemizde yasalara aykırı yapı kayıt belgesi alan binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tek tek tespit edilp, Yapı kayıt belgeleri iptal edildi. Söz konusu binalar Bakanlıkça tarafımıza bildirildi. Belediye olarak bizlerde üstümüze düşen görevleri yerine getiriyoruz."

Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da kaçak yapıların yıkımı başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA