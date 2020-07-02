Ordu'nun yaylalarında mandalar için göletler oluşturuldu

Mandaların 242'sinin Aybastı'da, 500'ünün Mesudiye'de olduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti: "Mandaların yoğun olarak bulunduğu bu ilçelerimiz sınırları içerisindeki yaylalara, doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde ve herhangi bir betonarme kullanılmaksızın sadece su yapılarına genişlik ve derinlik kazandırılarak göletler yapılmıştır.