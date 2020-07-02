Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sarıkamış’ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı

Sarıkamış’ta kavgası: 19 yaralı

’ın Sarıkamış ilçesinde ‘’ yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış, Horasan ve ’daki hastanelere sevk edildi. Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, jandarma ekipleri köy içi ve köy çıkışında güvenlik önlemleri aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 22:49 ABONE OL
Sarıkamış’ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı
Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde kız kaçırma meselesinden iki aile arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada her iki aileden 19 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ayırdığı kavgada yaralanan 19 kişi ambulanslarla Sarıkamış, Horasan ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, jandarma ekipleri köy içi ve köy çıkışında güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıkamış’ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA