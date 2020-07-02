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Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Plajları mevkisinde, atlı jandarma birliği göreve başladı. İlçenin en çok turist çeken bölgelerinden Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası'nda turizm sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle başladı.

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 09:47 Son Güncelleme: 2.7.2020 09:51 ABONE OL
Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen "Candaş", "Ülgen" ve "Gençer" isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin ilgisini çekiyor. Bazı tatilciler, eğitimli ve uysal atları severek atlı jandarmalarla fotoğraf çektiriyor. Atlı timlerin bölgede 22 Ağustos'a kadar görev yapacağı öğrenildi.

Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet

Tatilcilerden Eda Gülse Kızıltuğ, yaptığı açıklamada, uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Kızıltuğ, "Zaten ben hayvanları da çok seviyorum. Atların da çok asil hayvanlar olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamadan dolayı Jandarma Genel Komutanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet

SOSYAL MESAFEYİ KORUMASININ YANI SIRA...

Birsen Sakallı da timlerin bölgede görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet

Atlı jandarmaların, vatandaşları olumsuzluklara karşı koruduğunu belirten Sakallı, "Bence bu timlerin 'da görev yapması gerekliydi.

Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet

Özellikle de bu yıl koronavirüs nedeniyle timlerin plajda sosyal mesafeyi korumasının yanı sıra bölge genelinde vatandaşların maske takmalarına yönelik yaptığı çalışmalar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet
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