Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet

Tatilcilerden Eda Gülse Kızıltuğ, yaptığı açıklamada, uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Kızıltuğ, "Zaten ben hayvanları da çok seviyorum. Atların da çok asil hayvanlar olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamadan dolayı Jandarma Genel Komutanlığına teşekkür ediyorum." dedi.