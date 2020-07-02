‘Sessiz kahramanlar’a meslektaşlarından türkü

Türkiye'nin dört bir yanından 18 hekim ile sanatçı Haluk Levent, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü koronavirüse yenik düşen meslektaşları için seslendirdi. İstanbul Pendik Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sedat Kalkan'ın oluşturduğu Sessiz Kahramanlar adlı projede, 18 hekim ve sağlık çalışanı ile Daiichi Sankyo çalışanları farklı enstrümanlar ve sesler eşliğinde Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü yeniden yorumladı. Kovid-19 nedeniyle 23 gün yoğun bakımda yatan, Göğüs Cerrahı Uzmanı Doktor Selçuk Köse'nin de yer aldığı projeye, Haluk Levent de okuduğu bir dörtlükle katkıda bulundu.