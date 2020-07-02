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: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak olacak mı?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin haberleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda hafta sonunu kapsayacak şekilde kısıtlamalar ilan edilmiş son olarak ise YKS ve LGS sınavı sebebiyle belirlenen saatlerde kısıtlama uygulanmıştı. Şimdi ise gözler bu hafta sonuna çevrildi. Peki; bu , olacak mı? 4-5 Temmuz hafta sonu var mı? İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 07:23 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı son dakika: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak olacak mı?

Uzun bir süredir gündemin en önemli maddesi haline gelen kısıtlaması için araştırmalar yapılmaya başlandı. Genellikle hafta sonları uygulanan kısıtlama ile birlikte bu sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gözler gelecek resmi açıklamaya çevrilmişken 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak olacak mı? İşte haberinin ayrıntıları!

HAFTA SONU YASAK VAR MI? BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

Sokağa çıkma yasağı son dakika: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak olacak mı?

4-5 TEMMUZ BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaş bu hafta sonu olup olmayacağını merak ediyor. Gözler bugün gerçekleşecek olan bilim kurulu toplantısına çevrildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Sokağa çıkma yasağı son dakika: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak olacak mı?
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Sokağa çıkma yasağı son dakika: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak olacak mı?
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