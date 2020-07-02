Sokağa çıkma yasağı son dakika: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak olacak mı?

Uzun bir süredir gündemin en önemli maddesi haline gelen sokağa çıkma yasağı kısıtlaması için araştırmalar yapılmaya başlandı. Genellikle hafta sonları uygulanan kısıtlama ile birlikte bu hafta sonu yasak var mı sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gözler gelecek resmi açıklamaya çevrilmişken 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

HAFTA SONU YASAK VAR MI? BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.