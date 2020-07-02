Son dakika gelişmeler! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi… Korona virüs salgınına tedbiren alınan önlemlerden olan sokağa çıkma yasağı uygulamasının Kurban Bayramı'nda uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Son olarak gerçekleşen bilim kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Bakan Fahrettin Koca; "Kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim." İfadelerini kullandı. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Salgın nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika gelişmeleri…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Uygulanan bilim kurulu toplantısı sonrasında konuya ilişkin çarpıcı açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, bu kısıtlama halinin ancak ilerleyen günlerde vakaların seyri ile belli olabileceğini bildirdi. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz bilinmiyor…