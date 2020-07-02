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gelişmeler! Bayramda olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama: 'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ülkemizde corona virüsü vaka sayısında yaşanan artışla beraber vatandaşlar 'nda olup olmayacağına ilişkin gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. Koronavirüs salgınına tedbir kapsamında uygulanan kısıtlamalar kaldırılmış olsa da bazı durumlar nedeniyle halen yasak kararı alınabiliyor. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 2.7.2020 20:50 ABONE OL
Son dakika gelişmeler! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

haberi… Korona virüs salgınına tedbiren alınan önlemlerden olan uygulamasının 'nda uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Son olarak gerçekleşen bilim kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Bakan Fahrettin Koca; "Kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim." İfadelerini kullandı. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Salgın nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika gelişmeleri…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Uygulanan bilim kurulu toplantısı sonrasında konuya ilişkin çarpıcı açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, bu kısıtlama halinin ancak ilerleyen günlerde vakaların seyri ile belli olabileceğini bildirdi. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz bilinmiyor…

Son dakika gelişmeler! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koca, "'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.

Son dakika gelişmeler! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Son dakika gelişmeler! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

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Son dakika gelişmeler! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
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