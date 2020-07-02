Son dakika gelişmeler! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi… Korona virüs salgınına tedbiren alınan önlemlerden olan sokağa çıkma yasağı uygulamasının Kurban Bayramı'nda uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Son olarak gerçekleşen bilim kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Bakan Fahrettin Koca; "Kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim." İfadelerini kullandı. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Salgın nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika gelişmeleri…
Uygulanan bilim kurulu toplantısı sonrasında konuya ilişkin çarpıcı açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, bu kısıtlama halinin ancak ilerleyen günlerde vakaların seyri ile belli olabileceğini bildirdi. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz bilinmiyor…
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.