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gelişmeleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi, kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü kalkacak mı?

Ülkede koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından alınan ilk tedbirlerden biri 65 yaş üstü olmuştu. Gelen haberi ile ise normalleşme adımları kapsamında bu kısıtlama süreci kontrollü olarak bir nevi kaldırılmış oldu. Bu yaş grubundaki vatandaşlar haftanın her günü belirlenen saat aralıklarında dışarı çıkabilecek. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ve son dakika haberinin detayları…

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Son dakika gelişmeleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi, kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

gelişmeleri… 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ile ilgili geçtiğimiz gün gerçekleşen bilim kurulu toplantısı sonrası kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, "Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor." İfadelerini kullanmıştı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişecek mi, kısıtlama kalkacak mı? 65 yaş üstü ne zaman kalkacak? İşte son dakika haberinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK?

65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Ancak salgının en yüksek risk grubu olarak gösterilen bu vatandaşlar İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebiliyor...

Son dakika gelişmeleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi, kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 65 yaş ve üzerindekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri ifade edildi.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkmaları esnetilen bu yaş gurubundaki vatandaşlar, "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden Seyahat İzin Belgesi başvurularını tamamlayacaklar.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Son dakika gelişmeleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi, kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.

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Son dakika gelişmeleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi, kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
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