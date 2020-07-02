Son dakika gelişmeleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi, kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Son dakika gelişmeleri… 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ile ilgili geçtiğimiz gün gerçekleşen bilim kurulu toplantısı sonrası kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, "Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor." İfadelerini kullanmıştı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişecek mi, kısıtlama kalkacak mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte son dakika haberinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK?

65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Ancak salgının en yüksek risk grubu olarak gösterilen bu vatandaşlar İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebiliyor...